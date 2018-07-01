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16:17   1 Июля 2018
Весь мир

Взрыв прогремел в афганском Джелалабаде во время визита в город президента Гани

Взрыв прогремел в афганском Джелалабаде во время визита в город президента Гани

На востоке Афганистана в городе Джелалабад в воскресенье прогремел взрыв.

Об этом сообщает местный телеканал 1TV, отмечая, что взрыв произошел вблизи офиса губернатора горда на площади Мухабират в то время, когда в Джелалабаде с визитом находился президента Афганистана Ашрафа Гани.

Отмечается, что в результате взрыва в нескольких расположенных поблизости магазинах начался пожар.

Ранее в воскресенье афганский телеканал Tolo News, ссылаясь на собственные источники в медучреждениях города, сообщил, что жертвами взрыва в полицейском округе №1 Джелалабада стали как минимум четыре человека и около десяти местных жителей пострадали.

К настоящему моменту ни одна из орудующих в Афганистане террористических и радикальных группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

Взрыв прогремел в афганском Джелалабаде во время визита в город президента Гани

Напомним: накануне в субботу 30 июня президент Афганистана Ашраф Гани заявил о возобновлении операции вооруженных сил страны против движения «Талибан» ( запрещенной в России террористической группировки), в связи с прекращением действовавшего перемирия.

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Автор: Александр Люблинский
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