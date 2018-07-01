Мы в соц.сетях:
Кадыров поздравил всех с победой российской сборной в 1/8 финала ЧМ

Кадыров поздравил всех с победой российской сборной в 1/8 финала ЧМ

 Акинфеев признан лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ Россия – Испания

Акинфеев признан лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ Россия – Испания
Золотая коллекция украинских артефактов. Караул в Оттаве сменился под запорожский гимн

Золотая коллекция украинских артефактов. Караул в Оттаве сменился под запорожский гимн

 Турчинов: Украина была «морской державой» со времен Киевской Руси

Турчинов: Украина была «морской державой» со времен Киевской Руси
Трамп заявил, что должен привести в порядок торговлю

Трамп заявил, что должен привести в порядок торговлю

 Трамп уверен, что Пхеньян серьезно настроен на денуклеаризацию

Трамп уверен, что Пхеньян серьезно настроен на денуклеаризацию
Кадыров поздравил всех с победой российской сборной в 1/8 финала ЧМ

Кадыров поздравил всех с победой российской сборной в 1/8 финала ЧМ

 Акинфеев признан лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ Россия – Испания

Акинфеев признан лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ Россия – Испания
Золотая коллекция украинских артефактов. Караул в Оттаве сменился под запорожский гимн

Золотая коллекция украинских артефактов. Караул в Оттаве сменился под запорожский гимн

 Турчинов: Украина была «морской державой» со времен Киевской Руси

Турчинов: Украина была «морской державой» со времен Киевской Руси
Трамп заявил, что должен привести в порядок торговлю

Трамп заявил, что должен привести в порядок торговлю

 Трамп уверен, что Пхеньян серьезно настроен на денуклеаризацию

Трамп уверен, что Пхеньян серьезно настроен на денуклеаризацию
15:56   1 Июля 2018
Весь мир

Дзюба выйдет в стартовом составе сборной РФ в матче 1/8 финала ЧМ

Дзюба выйдет в стартовом составе сборной РФ в матче 1/8 финала ЧМ

Стартовый состав российской сборной в игре против Испании обнародовали за час до начала на официальной странице команды в Twitter.

Третий матч 1/8 финала состоится в воскресенье, 1 июля, в 17:00 по московскому времени на столичном стадионе «Лужники». Вышедшая в плей-офф с шестью очками сборная РФ встретится с командой Испании, которая в групповом этапе набрала пять очков.

В стартовом составе российской сборной на поле выйдут: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Федор Кудряшов, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Роман Зобнин, Александр Самедов, Александр Головин и Артем Дзюба.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#россия #футбол #испания #чм-2018 #весь мир #дзюба #чм #чм2018
Самое читаемое
«Свобода ждет за углом». Адвокат Трампа предрек «конец иранского режима»

«Свобода ждет за углом». Адвокат Трампа предрек «конец иранского режима»

 Whatsapp дал пользователям возможность создавать каналы как в Telegram

Whatsapp дал пользователям возможность создавать каналы как в Telegram

 Массовый митинг в поддержку службы здравоохранения прошел в Лондоне

Массовый митинг в поддержку службы здравоохранения прошел в Лондоне

 Гроза лишила электричества свыше 130 населенных пунктов на Украине

Гроза лишила электричества свыше 130 населенных пунктов на Украине