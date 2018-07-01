Дзюба выйдет в стартовом составе сборной РФ в матче 1/8 финала ЧМ

Стартовый состав российской сборной в игре против Испании обнародовали за час до начала на официальной странице команды в Twitter.

Третий матч 1/8 финала состоится в воскресенье, 1 июля, в 17:00 по московскому времени на столичном стадионе «Лужники». Вышедшая в плей-офф с шестью очками сборная РФ встретится с командой Испании, которая в групповом этапе набрала пять очков.

В стартовом составе российской сборной на поле выйдут: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Федор Кудряшов, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Роман Зобнин, Александр Самедов, Александр Головин и Артем Дзюба.