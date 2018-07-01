Трамп на встрече с Путиным хотел бы понять позицию Москвы

Президент США Дональд Трамп хотел бы в ходе запланированной на 16 июля двусторонней встрече с российским лидером Владимиром Путиным прояснить для себя позицию России.

Об этом в воскресенье в эфире американского телеканала Fox News заявил Джон Болтон – помощник главы Белого дома по нацбезопасности.

По словам Болтона¸ президент Трамп во время общения с российским лидером хотел бы понять позицию Москвы и в то же время хотел бы разъяснить Владимиру Путину американскую позицию.

При этом помощник президента США по национальной безопасности отметил, что Трамп перед встречей с Путиным «не делает ему уступок».

Напомним: в пятницу журналисты президентского пула сообщили, что Трамп допустил возможность признания российским полуострова Крым. В частности, сообщалось, что на вопрос, будет ли обсуждаться эта тема на предстоящей встрече с российским лидером в Хельсинки и возможно ли, что он (президент США) признает присоединение Крыма к РФ, Трамп ответил – «Посмотрим». Сообщая эту новость, американские СМИ сделали вывод, что Трамп в ходе предстоящей встречи готов пойти на чрезмерные уступки Путину.