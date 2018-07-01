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15:37   1 Июля 2018
Весь мир

Популярного репера Smoke Dawg застрелили в Торонто

Популярного репера Smoke Dawg застрелили в Торонто

В перестрелке на улице канадского города Торонто в воскресенье был убит популярный хип-хоп исполнитель Smoke Dawg.

Об этом со ссылкой на друзей рэпера, выкладывающих печальную новость в социальных сетях, сообщают канадские СМИ. Отмечается, что неизвестные злоумышленники ранили 21-летнего музыканта из огнестрельного оружия у ночного клуба Cube. Вместе с рэпером пострадали три человека. Все они были госпитализированы. Спустя некоторое время Smoke Dawg скончался в больнице от полученных ран.

Более никаких подробностей о трагедии к настоящему моменту не поступало.

 

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Автор: Александр Люблинский
#убийство #происшествия #чп #канада #общество #весь мир #перестрелка #торонто #музыкант #рэпер #smoke dawg
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