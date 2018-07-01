Популярного репера Smoke Dawg застрелили в Торонто
В перестрелке на улице канадского города Торонто в воскресенье был убит популярный хип-хоп исполнитель Smoke Dawg.
Об этом со ссылкой на друзей рэпера, выкладывающих печальную новость в социальных сетях, сообщают канадские СМИ. Отмечается, что неизвестные злоумышленники ранили 21-летнего музыканта из огнестрельного оружия у ночного клуба Cube. Вместе с рэпером пострадали три человека. Все они были госпитализированы. Спустя некоторое время Smoke Dawg скончался в больнице от полученных ран.
Более никаких подробностей о трагедии к настоящему моменту не поступало.
Drake via his IG story. RIP Smoke Dawg ???? pic.twitter.com/xRnKVZzncX— Drake Direct (@DrakeDirect_) 1 июля 2018 г.