Популярного репера Smoke Dawg застрелили в Торонто

В перестрелке на улице канадского города Торонто в воскресенье был убит популярный хип-хоп исполнитель Smoke Dawg.

Об этом со ссылкой на друзей рэпера, выкладывающих печальную новость в социальных сетях, сообщают канадские СМИ. Отмечается, что неизвестные злоумышленники ранили 21-летнего музыканта из огнестрельного оружия у ночного клуба Cube. Вместе с рэпером пострадали три человека. Все они были госпитализированы. Спустя некоторое время Smoke Dawg скончался в больнице от полученных ран.

Более никаких подробностей о трагедии к настоящему моменту не поступало.