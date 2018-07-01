Куриное сердце, расстегай и коньяк: захвативший заложницу уже был судим за воровство

На данный момент, мужчина, напавший с ножом на женщину в магазине, задержан сотрудниками Росгвардии и полиции. Его личность установлена, ранее он уже был судим за имущественные преступления, сообщают в СК.

По данным «Политики Сегодня» мужчина был фигурантом двух эпизодов с кражей в калужском магазине «Бурвиков». Первый раз дебошир был привлечен к ответственности за то, что вынес из магазина в Калуге ряд товаров и не заплатил. По списку украденного можно чуть ближе познакомиться с личностью задержанного, на лицо гастрономические предпочтения: коньяк «Арине Арюц » 10-летней выдержки, вино «Икерман Бастардо», шоколадные конфеты «Ферреро Рошен», питьевой йогурт «Активия», куриное сердце и филе семги в масле.

Сказать, что злоумышленник лишен вкуса напрочь нельзя, однако явно и не гурман. Если коньяк еще можно назвать средним по качеству и цене, то с вином вор явно прогадал.

Забавно, что в тот раз он обошелся без скандала, аккуратно сложил продукты в тележку, миновал кассу и вышел из магазина.

Второе преступление скорее обезличенное, поскольку на этот раз любитель «шоппинга» даже не стал самостоятельно выбирать «покупки», а ограничился взломом ячейки хранения в том же магазине. На этот раз он «бесплатно» полакомился расстегаем, форелью и сухариками, а запил незамысловатый «салат» коньяком «Армянский». В качестве бонуса грабитель получил шампунь, бальзам-ополаскиватель, краску для волос и окислитель от «Эстель». Также в чужих вещах оказались влажные салфетки, упаковка губок для посуды, а главное - две пачки сигарет «Мальборо», чтобы заниматься окрашиванием волос и уборкой было не скучно.

В итоге за любовь к покупкам без лишних трат дебошир из «Дикси» был приговорен к наказанию в виде лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима сроком на два года и шесть месяцев. Видимо, это не стало уроком для мужчины и выход из тюрьмы он решил отметить на широкую ногу: бутылкой пива, а на «закуску» 300 тысяч рублей.

Напомним, речь идет о захватившем заложницу в «Дикси», мужчина потребовал за освобождение женщины деньги, а ранее украл бутылку пива. Детали инцидента ранее сообщалось.