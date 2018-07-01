Экс-премьер Украины не увидел в Будапештском меморандуме никаких гарантий

В англоязычной версии документа ни разу не упоминаются «гарантии», но почти везде употребляется формула «заверения», написал в Facebook высокопоставленный работник советских и украинских спецслужб, бывший министр обороны и премьер-министр Украины Евгений Марчук.

Политик подчеркнул, что даже название меморандума в английской версии отличается от русскоязычного варианта: «Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия» и «Memorandum on Security Assurances ...», где «assurances» - «заверения».

Это, сетует Марчук, позволяет подписантам меморандума говорить о приверженности данным заверениям. Никто фактически не может его нарушить. Но даже в случае угрозы для Украины стороны договора обязались лишь провести консультации.

Будапештский меморандум в 1994 году подписали лидеры России, Великобритании, США и Украины. Киев, подписав документ, обязался избавиться от ядерного оружия, которое досталось ему при распаде СССР, в обмен на заверения в безопасности.