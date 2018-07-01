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15:21   1 Июля 2018
Весь мир

Финдиректор «Северного потока-2» заявил, что для его прокладки не нужны западные вложения

Финдиректор «Северного потока-2» заявил, что для его прокладки не нужны западные вложения

Финансирование строительства российского газопровода «Северный поток-2» не зависит от возможных американских санкций.

Об этом в воскресенье в интервью немецкой медиакомпании Deutsche Welle заявил Пол Коркоран – финансовый директор компании Nord Stream 2 AG.

«Проект, безусловно, будет профинансирован. Это важно для «Газпрома», а Россия в настоящий момент имеет высокий запас ликвидности в евро», - заявил Коркоран, в частности.

Напомним: ранее к США с призывом не облагать санкциями компании, которые участвуют в строительстве «Северного потока-2» обратился Михаэль Хармс исполнительный директор  OAOEV (Восточного комитета экономики ФРГ), который также указал на то, что новый газопровод строится не для того, чтобы заменить транзит российского газа через украинскую территорию.

«Северный поток-2» - российский газопровод, который свяжет Россию с Германией по дну Балтийского моря в обход таких стран-транзитеров, как Украина, Белоруссия, Польша и ряда других, расширив таким образом действующий в настоящее время магистральный газопровод Северный поток».

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Автор: Александр Люблинский
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