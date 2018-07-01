Незваные гости: депутат ГД ответил на слова Порошенко об украинском флаге над Крымом

Никто в Севастополе не хочет возвращаться к украинскому прошлому, подчеркнул Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

В разговоре с РИА Новости он предположил, что президент Украины Петр Порошенко переживает некое душевное расстройство. Об этом заставляют думать его непрекращающиеся попытки водрузить украинский флаг над Севастополем и Крымом. Но жители региона не стремятся вернуться в Украину. Они воспринимают свое прошлое как перевернутую страницу истории.

В свою очередь высказывания украинского лидера все больше напоминают шутки. Никто не вернет Киеву Крым, а забрать полуостров силой у украинцев не получится.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что совместными усилиями украинцы смогут вернуть украинские флаги в Крым.