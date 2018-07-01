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15:18   1 Июля 2018
Россия

Заложницу в «Дикси» пытались обменять на алкоголь — СМИ

Заложницу в «Дикси» пытались обменять на алкоголь — СМИ

Инцидент с захватом заложницы в «Дикси» произошел из-за бутылки пива. 

Захвативший женщину преступник изначально украл бутылку пива в другом магазине, скрываясь от охранников «Магнолии» он забежал в соседнее здание на улице Большая Академическая и оказался в «Дикси». Он напал на покупательницу в мясном отделе и, приложив к ее горлу нож, потребовал выкуп в размере 300 тысяч рублей, после чего вызвал ФСБ.

Сотрудники магазина, узнав о предварительной краже пива, пытались обменять девушку на представленный в ассортименте магазина алкоголь, однако попытки не увенчались успехом.

На месте работали правоохранители, девушку освободили, она находится в больнице, а ее захватчик в отделении полиции.

Личность злоумышленника пока неизвестна, предполагается, что это местный житель. Очевидцы инцидента не исключают, что мужчина страдает от алкогольной или наркотической зависимости, сообщает «Московский комсомолец».

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Автор: Екатерина Розина
#москва #россия #чп #пиво #заложница #дикси
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