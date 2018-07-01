СМИ: Во Франции заключенный сбежал из тюрьмы на вертолете

Во французском департаменте Сена и Марна осужденный на 25 лет грабитель Редуан Фаид совершил побег из тюрьмы при помощи вертолета.

Об этом со ссылкой на собственные источники в воскресенье сообщает местный телеканал BFM. Сообщается, что организовать побег на вертолете злоумышленнику помогли сообщники.

Также отмечается, что Редуан Фаид был осужден после того, как в 2010 году совер8шил вооруженное ограбление инкассаторского фургона, в ходе которого была застрелена сотрудница муниципальной полиции.

Получив срок за это преступление, Фаид в 2013 году сумел устроить побег из тюрьмы, в ходе которого захватил заложников и воспользовался взрывчаткой. В тот раз ему удавалось оставаться на свободе 46 дней. После поимки Фаид вновь оказался под следствием и в апреле 2018 года по совокупности преступлений получил новый срок – 25 лет заключения.