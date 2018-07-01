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14:37   1 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Цены в отелях Хельсинки увеличились в дни встречи Путина и Трампа — СМИ

Цены в отелях Хельсинки увеличились в дни встречи Путина и Трампа — СМИ

К примеру, стоимость двухместного номера в отеле сети Sokos на 15-17 июля на 200 евро дороже, чем за неделю до этих чисел, пишет газета Helsingin Sanomat.

Ранее президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп договорились встретиться в Финляндии 16 июля. После оглашения этой информации стоимость номеров в отелях Хельсинки на 15,16 и 17 июля сильно выросла. Исполнительный директор компании Sokoshotel oy Яркко Хярмяля объяснил, что цены повышаются каждый раз, когда наступает пик спроса. Это обусловлено ограниченностью предложения.

Тем временем в отелях сетей Hilton и Scandic свободных номеров на данный момент нет вообще. Как рассказал исполнительный директор сети отелей Scandic в Финляндии Аки Кяюхкё, это сделано для того, чтобы номеров хватило. Через несколько дней некоторые могут снова стать доступны для бронирования. Тем временем с приближением даты переговоров стоимость увеличится еще сильнее.

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Автор: Юлия Халус
#россия #сша #путин #финляндия #трамп #хельсинки #общество
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