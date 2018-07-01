Глава МИД Италии предложил направить Африке налоги с интернет-корпораций

Министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези выступил с предложением направить африканским странам для борьбы с нелегальной миграцией доход от налога с крупных интернет-компаний, который водится в Европе.

Заявление министра в воскресенье приводит местное издание La Stampa.

«Международное право предписывает привозить спасенных в море в «безопасные порты», не обязательно в «ближайшие», за исключением чрезвычайных ситуаций», - отметил Моаверо.

Напомним: ранее лидеры Евросоюза, подводя итоги девятичасовых переговоров в рамках саммита, приняли документ, предусматривающий усиление мер по ограничению нелегальной миграции в Европу, борьбу с организованным трафиком и создание центров по контролю за уже прибывшими мигрантами.

Итальянский министр отметил по этому поводу, что открытие европейскими странами своих портов для приема беженцев из стран Африки могло бы стать переломным моментом в деле совместного управления непредвиденными обстоятельствами. Если же этого не произойдет, добавил Моаверо, Европа продолжит в вопросе мигрантов «переводить стрелки», принимать все более жесткие меры и каждую ситуацию с кораблем полным беженцев рассматривать отдельно.

В то же время, министр пообещал взять под более строгий контроль НПО, которые занимаются спасением мигрантов в море, с тем чтобы не дать им стать фактором, привлекающим работорговцев. Именно в этой связи Моаверо предложил направить новый налог, взимаемый с европейских интернет-гигантов странам Африки, чтобы замедлить поток мигрантов путем оказания им помощи на родине.