Израильская армия перебросила на границу с Сирией танки и артиллерию

В связи с тем, что на сирийской территории вблизи израильской границы возобновились боевые действия, армия Израиля перебросила к этому участку своих рубежей дополнительные бронетанковые и артиллерийские части.

Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба израильской армии, отмечая, что развертывание войск было проведено утром 1 июля.

«По итогам анализа оперативной обстановки, проведенной командованием северного округа, решено усилить 210-ю дивизию на Голанских высотах дополнительными бронетанковыми и артиллерийскими силами», - говорится в сообщении.

При этом в армии Израиля подчеркнули, что не собираются вмешиваться в столкновения правительственных сил с вооруженными формированиями оппозиции, которые происходят на юге Сирии. Также армейская пресс-служба напомнила сирийской стороне о необходимости соблюдать договоренности 1974 года, предусматривающие создание демилитаризованной зоны в районе Голанских высот и размещения в этом районе миротворческого контингента ООН.