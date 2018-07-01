Мы в соц.сетях:
Навальный перепутал ворота и поспешил собрать улицу до свистка

Навальный перепутал ворота и поспешил собрать улицу до свистка

 Москалькова: Жизни голодающего Сенцова ничего не угрожает

Москалькова: Жизни голодающего Сенцова ничего не угрожает
Незваные гости: депутат ГД ответил на слова Порошенко об украинском флаге над Крымом

Незваные гости: депутат ГД ответил на слова Порошенко об украинском флаге над Крымом

 Польша открыла новый железнодорожный маршрут до Берлина из-за наплыва украинцев

Польша открыла новый железнодорожный маршрут до Берлина из-за наплыва украинцев
СМИ: Во Франции заключенный сбежал из тюрьмы на вертолете

СМИ: Во Франции заключенный сбежал из тюрьмы на вертолете

 Глава МИД Италии предложил направить Африке налоги с интернет-корпораций

Глава МИД Италии предложил направить Африке налоги с интернет-корпораций
Навальный перепутал ворота и поспешил собрать улицу до свистка

Навальный перепутал ворота и поспешил собрать улицу до свистка

 Москалькова: Жизни голодающего Сенцова ничего не угрожает

Москалькова: Жизни голодающего Сенцова ничего не угрожает
Незваные гости: депутат ГД ответил на слова Порошенко об украинском флаге над Крымом

Незваные гости: депутат ГД ответил на слова Порошенко об украинском флаге над Крымом

 Польша открыла новый железнодорожный маршрут до Берлина из-за наплыва украинцев

Польша открыла новый железнодорожный маршрут до Берлина из-за наплыва украинцев
СМИ: Во Франции заключенный сбежал из тюрьмы на вертолете

СМИ: Во Франции заключенный сбежал из тюрьмы на вертолете

 Глава МИД Италии предложил направить Африке налоги с интернет-корпораций

Глава МИД Италии предложил направить Африке налоги с интернет-корпораций
14:05   1 Июля 2018
Весь мир

Израильская армия перебросила на границу с Сирией танки и артиллерию

Израильская армия перебросила на границу с Сирией танки и артиллерию

В связи с тем, что на сирийской территории вблизи израильской границы возобновились боевые действия, армия Израиля перебросила к этому участку своих рубежей дополнительные бронетанковые и артиллерийские части.

Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба израильской армии, отмечая, что развертывание войск было проведено  утром 1 июля.

«По итогам анализа оперативной обстановки, проведенной командованием северного округа, решено усилить 210-ю дивизию на Голанских высотах дополнительными бронетанковыми и артиллерийскими силами», - говорится в сообщении.

При этом в армии Израиля подчеркнули, что не собираются вмешиваться в столкновения правительственных сил с вооруженными формированиями оппозиции, которые происходят на юге Сирии. Также армейская пресс-служба напомнила сирийской стороне о необходимости соблюдать договоренности 1974 года, предусматривающие создание демилитаризованной зоны в районе Голанских высот и размещения в этом районе миротворческого контингента ООН.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#сирия #политика #израиль #артиллерия #общество #весь мир #столкновения #голанские высоты #танки #аримя сирии #сирийско-израильская граница
Самое читаемое
FIFA оштрафовала РФС за демонстрацию дискриминационного баннера на ЧМ

FIFA оштрафовала РФС за демонстрацию дискриминационного баннера на ЧМ

 К президентским выборам. Саакашвили намерен вернуться в Грузию осенью

К президентским выборам. Саакашвили намерен вернуться в Грузию осенью

 Плата за дождь. «Водоканал» Кунгура уволил сотрудника за некомпетентность

Плата за дождь. «Водоканал» Кунгура уволил сотрудника за некомпетентность

 Карнавал «День мертвых» в Москве посетили более 20 тысяч человек

Карнавал «День мертвых» в Москве посетили более 20 тысяч человек