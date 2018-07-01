Ким Чен Ын покатался на Lada Priora

Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал на российском автомобиле войсковую часть, расположенную на острове в Желтом море, пишет в воскресенье Yonhap.

В подтверждение своих слов агентство опубликовало фотографию, на которой руководитель Северной Кореи сидит на заднем сидении Lada Priora.

В воскресенье Ким Чен Ын проинспектировал 1524-ю войсковую часть КНА. Северокорейский лидер осмотрел красный уголок, казармы, умывально-стиральную, склад соевых бобов, теплицу и другие места. Он выразил уверенность, что служащие это части отлично выполнят роль защитников Северной Кореи.

После проверки он пообщался с военными и сфотографировался с ними.