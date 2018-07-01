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14:10   1 Июля 2018
Весь мир

Ким Чен Ын покатался на Lada Priora

Ким Чен Ын покатался на Lada Priora

Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал на российском автомобиле войсковую часть, расположенную на острове в Желтом море, пишет в воскресенье Yonhap.

В подтверждение своих слов агентство опубликовало фотографию, на которой руководитель Северной Кореи сидит на заднем сидении Lada Priora.

Ким Чен Ын покатался на Lada Priora

В воскресенье Ким Чен Ын проинспектировал 1524-ю войсковую часть КНА. Северокорейский лидер осмотрел красный уголок, казармы, умывально-стиральную, склад соевых бобов, теплицу и другие места. Он выразил уверенность, что служащие это части отлично выполнят роль защитников Северной Кореи.

После проверки он пообщался с военными и сфотографировался с ними.

Ким Чен Ын покатался на Lada Priora

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Автор: Юлия Халус
#россия #кндр #ким чен ын #ваз #весь мир #lada priora
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