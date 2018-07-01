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14:43   1 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Польша открыла новый железнодорожный маршрут до Берлина из-за наплыва украинцев

Польша открыла новый железнодорожный маршрут до Берлина из-за наплыва украинцев

Польша отреагировала на огромный поток украинских мигрантов в Европу и открыла новый железнодорожный маршрут Перемышль-Берлин. 

Компания PKP Intercity уже запустила движение по новому направлению, сообщает польский ежемесячник Rynek kolejowy.

Железнодорожники объяснили, что необходимость в новом маршруте возникла из-за увеличившегося трафика мигрантов из Украины, которые стремятся попасть в Западную и Центральную Европу.

Польский город Перемышль находится на границе со Львовом, до того как появился новый маршрут украинцам приходилось добираться с киевского и львовского вокзала до этого пункта, а оттуда ехать в центр Польши, чтобы выехать в Берлин. При этом трафик пассажиропотока на Перемышль за первый квартал 2018 года превысил показатели за весь прошлый год, заявил президент PKP Intercity Марек Хранюк.

Глава компании пообещал, что для ускорения поездки будут внесены изменения в процедуру таможенного досмотра, а также появится современный механизм более узкой европейской колеи.

Ранее о притоке украинских мигрантов упоминал и глава правительства Польши Матеуш Моравецкий. Он объяснил, что украинцы бегут из страны из-за войны в Донбассе.

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Автор: Екатерина Розина
#европа #украина #польша #мигранты #политика #общество #весь мир
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