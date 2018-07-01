Иран призвал ОПЕК не допустить наращивания объемов производства

ОПЕК должна оставаться единой и независимой, написал министр нефти Ирана Бижан Зангане в письме президенту организации Мухаммеду бен Салеху ас-Сада.

Он призвал Ас-Сада напомнить странам-членам ОПЕК о том, что те должны выполнять обязательства, которые взяли на себя в соответствии с решением организации. Кроме того, им стоит воздержаться от односторонних политизированных действий, которые могут подорвать единство и независимость ОПЕК.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) в конце 2016 года на заседании в Вене договорились о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября того года. Сделка вступила в силу в начале прошлого года и уже дважды продлевалась. В последний раз до конца 2018-го.