СМИ: Индия намерена поставить на вооружение ракету с ядерной боеголовкой

В скором времени Индия собирается принять на вооружение первую партию межконтинентальных баллистических ракет «Агни-5», которые способны нести ядерные боеголовки массой более тонны.

Об этом в воскресенье со ссылкой на собственные источники в индийском правительстве сообщает местный телеканал NDTV.

По данным источника, в течение ближайших недель планируется провести еще несколько испытаний ракеты, после чего она поступит на вооружение элитного Командования стратегических сил Индии (SFC).

Как отмечают военные эксперты, ракета «Агни-5», дальность которой составляет порядка пяти тысяч километров, в случае необходимости способна поразить города на территории Китая, в том числе Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.

«Это наш стратегический актив, который будет действовать в качестве сдерживающего фактора», - сообщил источник.

Также отмечается, что «Агни-5» - это самая современная ракета в своей серии, которая к тому же оснащена современным навигационным оборудованием.

Напомним: Китай является главным геополитическим соперником Индии. В настоящее время на вооружении индийской армии находится четыре типа баллистических ракеты ракет класса «Агни», самая дальняя из которых «Агни-4» способна преодолеть расстояние до 3,5 тысяч километров.