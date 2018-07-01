Автобус с детьми столкнулся с машиной скорой помощи в ФРГ, 46 пострадавших

На севере Федеративной республики Германия туристический автобус с детьми столкнулся с каретой скорой помощи, в результате чего пострадали 46 человек.

Об этом в воскресенье сообщает германская полиция, отмечая, что дорожно-транспортное происшествие случилось на федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн поблизости от города Любек.

Также сообщается, что автобус, перевозивший группу из 42 детей и подростков, направлявшийся в летний лагерь, врезался в машину скорой помощи, которая спешила на вызов. В результате столкновения медицинский автомобиль перевернулся и вылетел с трассы. Причины произошедшего к настоящему моменту не называются.