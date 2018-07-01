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13:17   1 Июля 2018
Весь мир

Автобус с детьми столкнулся с машиной скорой помощи в ФРГ, 46 пострадавших

Автобус с детьми столкнулся с машиной скорой помощи в ФРГ, 46 пострадавших

На севере Федеративной республики Германия туристический автобус с детьми столкнулся с каретой скорой помощи, в результате чего пострадали 46 человек.

Об этом в воскресенье сообщает германская полиция, отмечая, что дорожно-транспортное происшествие случилось на федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн поблизости от города Любек.

Также сообщается, что автобус, перевозивший группу из 42 детей и подростков, направлявшийся в летний лагерь, врезался в машину скорой помощи, которая спешила на вызов. В результате столкновения медицинский автомобиль перевернулся и вылетел с трассы. Причины произошедшего к настоящему моменту не называются.

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Автор: Александр Люблинский
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