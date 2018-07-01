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13:27   1 Июля 2018
Россия

Москалькова: Жизни голодающего Сенцова ничего не угрожает

Москалькова: Жизни голодающего Сенцова ничего не угрожает

Он общается по телефону с друзьями и родными, его состояние оценивается как удовлетворительное, уточнила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова в эфире программы «Итоги недели» на НТВ.

Она рассказала, что сама общалась с осужденным за организацию терактов украинским режиссером. Его содержат в колонии в больничной палате с двумя окнами без решеток. Сенцову разрешают смотреть телевизор и читать газеты, он также пишет сценарий.

Украинца Олега Сенцова ранее приговорили в России к 20 годам тюрьмы за организацию терактов в Крыму. Кроме того к десяти годам лишения свободы также приговорили сообщника Сенцова Александра Кольченко. Еще два фигуранта этого дела - Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев -получили по семь лет заключения.

В мае осужденный режиссер объявил голодовку.

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Автор: Юлия Халус
#россия #украина #москалькова #общество #весь мир #сенцов
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