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13:13   1 Июля 2018
Весь мир

Нетаньяху: Израиль постоянно контактирует с РФ и США по Сирии

Нетаньяху: Израиль постоянно контактирует с РФ и США по Сирии

Речь идет о районах САР, расположенных на границе с Израилем, где сейчас правительственные войска борются с оппозицией, уточнил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

В воскресенье он выступил на еженедельном заседании Кабмина и заявил, что Тель-Авив продолжит защищать израильские границы и настаивать на строгом соблюдении сирийской стороной договоренностей 1974 года о разъединении сил на Голанских высотах. Там предусмотрено наличие демилитаризованных зон и присутствие миротворцев ООН.

Нетаньяху также добавил, что и он, и министр обороны, и начальник Генштаба страны постоянно контактируют с коллегами из России и США касательно ситуации в приграничных провинциях Сирии. В данном районе страны в прошлом году создали зону деэскалации. Президент Сирии в свою очередь предупреждал, что пока не определился, как именно Дамаск станет освобождать эту зону: мирным путем или силовым.

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Автор: Юлия Халус
#россия #сша #сирия #политика #израиль #нетаньяху #весь мир
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