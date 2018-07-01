Нетаньяху: Израиль постоянно контактирует с РФ и США по Сирии

Речь идет о районах САР, расположенных на границе с Израилем, где сейчас правительственные войска борются с оппозицией, уточнил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

В воскресенье он выступил на еженедельном заседании Кабмина и заявил, что Тель-Авив продолжит защищать израильские границы и настаивать на строгом соблюдении сирийской стороной договоренностей 1974 года о разъединении сил на Голанских высотах. Там предусмотрено наличие демилитаризованных зон и присутствие миротворцев ООН.

Нетаньяху также добавил, что и он, и министр обороны, и начальник Генштаба страны постоянно контактируют с коллегами из России и США касательно ситуации в приграничных провинциях Сирии. В данном районе страны в прошлом году создали зону деэскалации. Президент Сирии в свою очередь предупреждал, что пока не определился, как именно Дамаск станет освобождать эту зону: мирным путем или силовым.