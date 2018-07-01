Трое заключенных сбежали из колонии в Красноярском крае

Пресс-служба Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю сообщает о побеге троих заключенных из колонии-поселения.

Отмечается, что двое из троих сбежавших заключенных отбывали пятилетний срок за угон, а один – четырехлетний срок за кражу. Побег, по данным регионального главка ФСИН, был совершен накануне – в субботу 30 июня.

«30 июня на участке колонии поселения ИК-16, расположенном в поселке Миндерла Сухобузимского района, во время вечерней проверки обнаружено отсутствие троих осужденных», - сообщает пресс-служба ведомства.

Также отмечается, что лица, предоставившие правоохранительным органам информацию о местонахождении сбежавших заключенных, получат вознаграждение в размере 30 тысяч рублей.