Центр Визенталя требует уволить главного военного прокурора Украины за антисемитизм

Американский Центр имени Симона Визенталя возмущен бездействием украинского правительства в связи с антисемитскими высказываниями главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса. Организация требует освободить агрессора от должности.

Все началось с интервью Матиоса для украинского издания Insider, в котором он сравнил Бориса Германа - фигуранта по делу о мнимом покушении на Аркадия Бабченко - с одним из лидеров российско-германского социал-демократического движения начала 20 века Александром Парвусом.

«На каждой войне всегда есть свой Парвус, который привозил Ленину деньги на революцию, которая залила славян потоками крови на десятилетия. Тот тоже был еврейского происхождения. В этом случае с Украиной опять хотят сделать то же самое.», — продолжил украинский военный прокурор.

Такое заявление вызвало резонанс.

«Матиоса нужно уволить. Его высказывания возмутительны», — заявила председатель отдела Восточной Европы центра Эфраима Зуроффа.

Статья об этом появилась в издании The Times of Israel. Международное сообщество поразило столь агрессивное поведение официального представителя украинского правительства.

Борец с антисемитизмом в Литве и Восточной Европе Давид Кац также осудил киевское правительство за отсутствие реакции на слова прокурора. Он уверен, «яростный антисемитизм» вновь поглотил Украину. Активист не понимает, как страна с таким руководством может претендовать на место в Евросоюзе.

Заявление политика о том, что еврейский народ якобы желает пролить кровь славян привлекло внимание главы Украино - еврейского комитета Эдуарда Долинского, который не понимает, почему официальный Киев замалчивает происшествие. Отдельный пост он написал в Facebook, где поставил на вид антисемитские взгляды представителя ВС Украины.

Автор статьи отметил, что статистика за 2017 год указывает на увеличение антисемитских угроз вдвое. Об этом свидетельствует материалы министерства по делам диаспоры Израиля, где зафиксировано свыше 130 подобных инцидентов. Любопытно, что ни на один из них власти страны не получили ответа.