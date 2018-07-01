Порошенко вновь пообещал поднять украинский флаг над Севастополем

Украинский президент Петр Порошенко 1 июля в Facebook поздравил личный состав ВМС страны с профессиональным праздником.

Лидер подчеркнул, что общими усилиями украинцы смогут возродить и приумножить «морскую славу» Украины. Более того, он верит, что украинским морякам удастся еще поднять государственный флаг в Севастополе и Крыму.

Это не первый раз, когда Порошенко обещает жителям страны вернуть полуостров. В начале июня текущего года, поздравляя севастопольцев с Днем города, он уже уверял, что поднимет украинских флаг над Севастополем. Тогда подписчики предложили президенту Незалежной лично посетить полуостров и пообщаться с местными жителями: вряд ли он встретит хоть одного, который считает себя украинцем.

Крым присоединился к России в марте 2014 года по итогам народного референдума. Большинство крымчан тогда не захотели оставаться в составе Украины после государственного переворота. Тем не менее Киев до сих пор считает регион своим.