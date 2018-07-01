Шестеро российских туристов пострадали в результате ДТП с автобусом в Грузии

В Грузии на трассе Тбилиси - Телави в овраг сорвался автобус с российскими туристами, в результате чего шесть человек пострадали.

Об этом в воскресенье 1 июля сообщают грузинские СМИ, отмечая, что авария с участием туристического автобуса произошла на Гомборском перевале.

По предварительным данным, автобус Suzuki по неясной пока причине рухнул в овраг с высоты нескольких метров. Шестерых туристов из России, пострадавших в результате ДТП, бригады скорой помощи в настоящее время транспортируют в больницу города Телави.

На месте аварии работают сотрудники полиции и спасатели. Грузинское МВД по факту произошедшего возбудило уголовное дело. Обстоятельства падения автобуса с туристами в овраг выясняются.