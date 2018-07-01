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12:46   1 Июля 2018
Весь мир

Шестеро российских туристов пострадали в результате ДТП с автобусом в Грузии

Шестеро российских туристов пострадали в результате ДТП с автобусом в Грузии

В Грузии на трассе Тбилиси - Телави в овраг сорвался автобус с российскими туристами,  в результате чего шесть человек пострадали.

Об этом в воскресенье 1 июля сообщают грузинские СМИ, отмечая, что авария с участием туристического автобуса произошла на Гомборском перевале.

 По предварительным данным, автобус Suzuki по неясной пока причине рухнул в овраг с высоты нескольких метров. Шестерых туристов из России, пострадавших в результате ДТП, бригады скорой помощи в настоящее время транспортируют в больницу города Телави.

На месте аварии работают сотрудники полиции и спасатели. Грузинское МВД по факту произошедшего возбудило уголовное дело. Обстоятельства падения автобуса с туристами в овраг выясняются.

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Автор: Александр Люблинский
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