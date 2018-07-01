Контрразведка ФРГ подозревает Иран в работе над атомной и ракетной программой

Иран не отказался от атомной и ракетной программы, но работа не выходит за рамки договоренностей 2015 года, сообщает Федеральная служба защиты конституции Германии.

По данным новостного портала t-online.de, Иран ищет нелегальные пути для покупки немецких технологий и информации по данному вопросу. В ведомстве рассказали, что количество нарушений значительно снизилось, если сравнивать с результатами последних нескольких лет.

Также представитель ведомства заявила, что ФРГ не обладает достаточной доказательной базой для обвинения иранского правительства в действиях, которые выходят за рамки атомного соглашения от 2015 года. Работу иранских властей над атомной программой не может доказать и международное агентство МАГАТЭ, подчеркивает автор публикации.

Напомним, ядерная сделка была заключена между шестью странами: Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия. Историческое соглашение произошло в 2015 году, тогда же СБ ОНН, ЕС и США снял с государства все ограничительные меры в обмен на соблюдение сделки по атому.

Однако глава США Дональд Трамп принял решение о выходе из СВПД и восстановил санкции против Ирана 8 мая. Более того президент намерен ввести новые ограничительные меры против государства. Остальные же участники иранского соглашения сохранили ему приверженность и прикладывают все усилия для соблюдения условий партнерства.