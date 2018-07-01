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12:32   1 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Совместные морские учения Украины и США стартуют через неделю

Совместные морские учения Украины и США стартуют через неделю

Глава Минобороны Украины Степан Полторак заявил, что украинско-американские морские учения Sea Breeze-2018 начнутся на следующей неделе.

Об этом Полторак объявил в своем поздравительном обращении по случаю Дня военно-морского флота Украины. Текст обращения опубликован на сайте украинского оборонного ведомства.

«В подготовке и применении сил вводятся новые стандарты: украинско-американские учения Sea Breeze-2018, которые начинаются на следующей неделе», - заявил Полторак.

Также он отметил, что предстоящие маневры станут для отечественных военно-морских сил и их командования экзаменом на совместимость с лучшими флотами планеты, а также на способность командовать соединением, состоящим из команд разных национальностей.

По словам министра обороны, в ходе учений можно будет увидеть, как Украина вводит стандарты Североатлантического военного блока, так как в них примут участие военные корабли НАТО, посещающие порты Одессы.

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Автор: Александр Люблинский
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