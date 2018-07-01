Вооруженный мужчина взял в заложники продавца в Москве

Нападение произошло в магазине на Большой Академической улице в Москве.

Вооруженный ножом мужчина взял в заложники женщину-кассира и потребовал 300 тысяч рублей, помимо этого преступник попросил присутствия силовиков. Он заявил, что правоохранители обязаны прибыть на место происшествия, сообщают очевидцы.

По данным телеканала РЕН ТВ, личность грабителя неизвестна, на месте работают оперативники.

Предполагается, что заложница получила ножевое ранение в предплечье, девушке 26 лет. От переговоров с представителями психиатрической бригады преступник отказался.

Детали инцидента пока неизвестны.