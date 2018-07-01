Мы в соц.сетях:
Навальный перепутал ворота и поспешил собрать улицу до свистка

Навальный перепутал ворота и поспешил собрать улицу до свистка

 Москалькова: Жизни голодающего Сенцова ничего не угрожает

Москалькова: Жизни голодающего Сенцова ничего не угрожает
Незваные гости: депутат ГД ответил на слова Порошенко об украинском флаге над Крымом

Незваные гости: депутат ГД ответил на слова Порошенко об украинском флаге над Крымом

 Польша открыла новый железнодорожный маршрут до Берлина из-за наплыва украинцев

Польша открыла новый железнодорожный маршрут до Берлина из-за наплыва украинцев
СМИ: Во Франции заключенный сбежал из тюрьмы на вертолете

СМИ: Во Франции заключенный сбежал из тюрьмы на вертолете

 Глава МИД Италии предложил направить Африке налоги с интернет-корпораций

Глава МИД Италии предложил направить Африке налоги с интернет-корпораций
Навальный перепутал ворота и поспешил собрать улицу до свистка

Навальный перепутал ворота и поспешил собрать улицу до свистка

 Москалькова: Жизни голодающего Сенцова ничего не угрожает

Москалькова: Жизни голодающего Сенцова ничего не угрожает
Незваные гости: депутат ГД ответил на слова Порошенко об украинском флаге над Крымом

Незваные гости: депутат ГД ответил на слова Порошенко об украинском флаге над Крымом

 Польша открыла новый железнодорожный маршрут до Берлина из-за наплыва украинцев

Польша открыла новый железнодорожный маршрут до Берлина из-за наплыва украинцев
СМИ: Во Франции заключенный сбежал из тюрьмы на вертолете

СМИ: Во Франции заключенный сбежал из тюрьмы на вертолете

 Глава МИД Италии предложил направить Африке налоги с интернет-корпораций

Глава МИД Италии предложил направить Африке налоги с интернет-корпораций
12:19   1 Июля 2018
Россия

Вооруженный мужчина взял в заложники продавца в Москве

Вооруженный мужчина взял в заложники продавца в Москве

Нападение произошло в магазине на Большой Академической улице в Москве. 

Вооруженный ножом мужчина взял в заложники женщину-кассира и потребовал 300 тысяч рублей, помимо этого преступник попросил присутствия силовиков. Он заявил, что правоохранители обязаны прибыть на место происшествия, сообщают очевидцы.

По данным телеканала РЕН ТВ, личность грабителя неизвестна, на месте работают оперативники. 

Предполагается, что заложница получила ножевое ранение в предплечье, девушке 26 лет. От переговоров с представителями психиатрической бригады преступник отказался.

Детали инцидента пока неизвестны.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#москва #россия #политика #чп #нападение #общество #нож #заложница
Самое читаемое
FIFA оштрафовала РФС за демонстрацию дискриминационного баннера на ЧМ

FIFA оштрафовала РФС за демонстрацию дискриминационного баннера на ЧМ

 К президентским выборам. Саакашвили намерен вернуться в Грузию осенью

К президентским выборам. Саакашвили намерен вернуться в Грузию осенью

 Плата за дождь. «Водоканал» Кунгура уволил сотрудника за некомпетентность

Плата за дождь. «Водоканал» Кунгура уволил сотрудника за некомпетентность

 Карнавал «День мертвых» в Москве посетили более 20 тысяч человек

Карнавал «День мертвых» в Москве посетили более 20 тысяч человек