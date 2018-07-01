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11:58   1 Июля 2018
Весь мир

Террористы ИГ напали на среднюю школу на востоке Афганистана

Террористы ИГ напали на среднюю школу на востоке Афганистана

Боевики сожгли книги, находящиеся в здании, и убили трех сотрудников, пишет в воскресенье агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление местного правительства.

Инцидент произошел поздно вечером в субботу, 31 июня, в районе Ходжани восточной провинции Нангархар. Группа террористов ИГ* ворвалась в здание местной средней школы. В результате атаки погибли трое сотрудников, сожжено множество книг.

Агенство подчеркнуло, что в последнее время в восточных и южных провинциях Афганистана наблюдается укрепление позиций боевиков. Речь, в частности, идет о провинциях Логар, Нангархар и Гильменд. Активизировались террористы также в северных провинциях Кундуз, Джаузджан и Парван. Более того, полевые командиры и боевики движения «Талибан»** все чаще присягают на верность ИГ.

* ИГ («Исламское Государство») - террористическая группировка, запрещенная в РФ

** «Талибан» - террористическая группировка, запрещенная в РФ

Террористы ИГ напали на среднюю школу на востоке Афганистана

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Автор: Юлия Халус
#иг #происшествия #чп #афганистан #талибан #весь мир #школа
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