Террористы ИГ напали на среднюю школу на востоке Афганистана

Боевики сожгли книги, находящиеся в здании, и убили трех сотрудников, пишет в воскресенье агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление местного правительства.

Инцидент произошел поздно вечером в субботу, 31 июня, в районе Ходжани восточной провинции Нангархар. Группа террористов ИГ* ворвалась в здание местной средней школы. В результате атаки погибли трое сотрудников, сожжено множество книг.

Агенство подчеркнуло, что в последнее время в восточных и южных провинциях Афганистана наблюдается укрепление позиций боевиков. Речь, в частности, идет о провинциях Логар, Нангархар и Гильменд. Активизировались террористы также в северных провинциях Кундуз, Джаузджан и Парван. Более того, полевые командиры и боевики движения «Талибан»** все чаще присягают на верность ИГ.

* ИГ («Исламское Государство») - террористическая группировка, запрещенная в РФ

** «Талибан» - террористическая группировка, запрещенная в РФ