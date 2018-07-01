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12:01   1 Июля 2018
Россия

Седьмой поезд «Москва» запущен на оранжевой ветке метрополитена 

Седьмой поезд «Москва» запущен на оранжевой ветке метрополитена 

«Москва» стал седьмым поездом нового поколения, который следует по Калужско-Рижской линии, сообщает пресс-служба ГУП «Московский метрополитен».

Ранее новые поезда курсировали только на Таганско-Краснопресненской линии, но 14 мая состоялся первый запуск «Москвы» на оранжевой ветке, сегодня на этом направлении стоят уже семь современных моделей.

В пресс-службе рассказали, что суммарно в столичном метро работают уже 50 таких поездов, они находятся на линиях с самым большим пассажиропотоком, то есть увидеть «Москву» можно на красной и оранжевой ветке.

Новые модели положительно отличаются от предыдущих вместительностью, у них она выше на 15 процентов. За раз «Москва» перевозит около двух тысяч человек, между вагонами нет перегородок. Для инвалидов здесь выделены специальные места, а также на 30 процентов больше поручней. В новом поезде можно подзарядить телефон через USB-разъем, что необходимо для современного ритма жизни. 

 

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Автор: Олег Королев
#москва #метро #москвасейчас #новый поезд
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