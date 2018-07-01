Гроза лишила электричества свыше 130 населенных пунктов на Украине

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что гроза стала причиной аварии на линии электроснабжения и около 130 украинских населенных пунктов остались без света.

В ведомстве рассказали, что проблема затронула сразу несколько областей: Днепропетровскую, Киевскую, Запорожскую и Луганскую. Без электричества остались жители 136 населенных пунктов, поскольку грозы и порывы ветра обесточили электросеть.

Помимо этого из-за интенсивных ливней и сильного ветра повреждения получили жилые дома. В пяти областях Украины подтоплены объекты жилой и социальной сферы, сообщили в ГСЧС. Пострадали 190 частных домов, 1324 приусадебных участка, восемь автомостов и один пешеходный. Более того, полностью разрушена пять транспортных дорог местного значения, а в Днепропетровской области ветер повалил 150 деревьев, повредил крыши девяти домов, школы и детского лагеря.