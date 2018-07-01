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11:33   1 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Гроза лишила электричества свыше 130 населенных пунктов на Украине

Гроза лишила электричества свыше 130 населенных пунктов на Украине

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что гроза стала причиной аварии на линии электроснабжения и около 130 украинских населенных пунктов остались без света.

В ведомстве рассказали, что проблема затронула сразу несколько областей: Днепропетровскую, Киевскую, Запорожскую и Луганскую. Без электричества остались жители 136 населенных пунктов, поскольку грозы и порывы ветра обесточили электросеть.

Помимо этого из-за интенсивных ливней и сильного ветра повреждения получили жилые дома. В пяти областях Украины подтоплены объекты жилой и социальной сферы, сообщили в ГСЧС. Пострадали 190 частных домов, 1324 приусадебных участка, восемь автомостов и один пешеходный. Более того, полностью разрушена пять транспортных дорог местного значения, а в Днепропетровской области ветер повалил 150 деревьев, повредил крыши девяти домов, школы и детского лагеря.

 

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Автор: Екатерина Розина
#украина #политика #чп #электричество #гроза #общество #весь мир
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