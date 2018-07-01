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Незваные гости: депутат ГД ответил на слова Порошенко об украинском флаге над Крымом

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 Польша открыла новый железнодорожный маршрут до Берлина из-за наплыва украинцев

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11:39   1 Июля 2018
Россия

Путин поприветствовал участников кинофестиваля «Алые паруса Артека»

Путин поприветствовал участников кинофестиваля «Алые паруса Артека»

Этот кинофорум по праву считается одним из наиболее перспективных творческих проектов для детей и юношества, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

Приветственная телеграмма лидера опубликована на сайте Кремля.

Двадцать шестой Международный детский кинофестиваль «Алые паруса» проходит в детском центре «Артек» в Крыму с 27 июня по 8 июля. В программе мероприятия значатся различные мастер-классы, работа развивающих клубов, конкурсы и насыщенная обучающая программа. В ходе форума, в частности, дети смогут снять собственное кино.

Путин указал, что «Алые паруса» дадут участникам возможность перенять опыт у известных режиссеров, актеров, сценаристов и художников. Президент также порадовался желанию организаторов поддержать детей в их профессиональном и духовном становлении.

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Автор: Юлия Халус
#россия #путин #крым #культура #общество #алые паруса артека
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