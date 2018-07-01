Мы в соц.сетях:
Навальный перепутал ворота и поспешил собрать улицу до свистка

Навальный перепутал ворота и поспешил собрать улицу до свистка

 Москалькова: Жизни голодающего Сенцова ничего не угрожает

Москалькова: Жизни голодающего Сенцова ничего не угрожает
Незваные гости: депутат ГД ответил на слова Порошенко об украинском флаге над Крымом

Незваные гости: депутат ГД ответил на слова Порошенко об украинском флаге над Крымом

 Польша открыла новый железнодорожный маршрут до Берлина из-за наплыва украинцев

Польша открыла новый железнодорожный маршрут до Берлина из-за наплыва украинцев
СМИ: Во Франции заключенный сбежал из тюрьмы на вертолете

СМИ: Во Франции заключенный сбежал из тюрьмы на вертолете

 Глава МИД Италии предложил направить Африке налоги с интернет-корпораций

Глава МИД Италии предложил направить Африке налоги с интернет-корпораций
Навальный перепутал ворота и поспешил собрать улицу до свистка

Навальный перепутал ворота и поспешил собрать улицу до свистка

 Москалькова: Жизни голодающего Сенцова ничего не угрожает

Москалькова: Жизни голодающего Сенцова ничего не угрожает
Незваные гости: депутат ГД ответил на слова Порошенко об украинском флаге над Крымом

Незваные гости: депутат ГД ответил на слова Порошенко об украинском флаге над Крымом

 Польша открыла новый железнодорожный маршрут до Берлина из-за наплыва украинцев

Польша открыла новый железнодорожный маршрут до Берлина из-за наплыва украинцев
СМИ: Во Франции заключенный сбежал из тюрьмы на вертолете

СМИ: Во Франции заключенный сбежал из тюрьмы на вертолете

 Глава МИД Италии предложил направить Африке налоги с интернет-корпораций

Глава МИД Италии предложил направить Африке налоги с интернет-корпораций
11:25   1 Июля 2018
Весь мир

Иран разрешит частным компаниям экспортировать нефть

Иран разрешит частным компаниям экспортировать нефть

Иранскую нефть представят на бирже, и частный сектор сможет заняться ее экспортом, передает Reuters со ссылкой на первого вице-президента Ирана Эсхака Джахангири.

С помощью данной меры Тегеран собирается бороться с американскими санкциями. Джахангири подчеркнул, что любой, кто попытается забрать иранскую долю нефтяного рынка, предаст Иран и в будущем заплатит за это.

Госдепартамент США ранее заявил, что партнеры и союзники американцев должны до ноября постепенно отказаться от импорта иранской нефти и газа. В противном случае они подпадут под возобновленные санкции против Ирана.

Комментируя данное требование, иранский министр нефти Бижан Намдар Зангане указал, что убрать такой объем нефти и газового конденсата с рынка за несколько месяцев невозможно.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#сша #экономика #санкции #иран #нефть #весь мир
Самое читаемое
FIFA оштрафовала РФС за демонстрацию дискриминационного баннера на ЧМ

FIFA оштрафовала РФС за демонстрацию дискриминационного баннера на ЧМ

 К президентским выборам. Саакашвили намерен вернуться в Грузию осенью

К президентским выборам. Саакашвили намерен вернуться в Грузию осенью

 Плата за дождь. «Водоканал» Кунгура уволил сотрудника за некомпетентность

Плата за дождь. «Водоканал» Кунгура уволил сотрудника за некомпетентность

 Карнавал «День мертвых» в Москве посетили более 20 тысяч человек

Карнавал «День мертвых» в Москве посетили более 20 тысяч человек