Иран разрешит частным компаниям экспортировать нефть

Иранскую нефть представят на бирже, и частный сектор сможет заняться ее экспортом, передает Reuters со ссылкой на первого вице-президента Ирана Эсхака Джахангири.

С помощью данной меры Тегеран собирается бороться с американскими санкциями. Джахангири подчеркнул, что любой, кто попытается забрать иранскую долю нефтяного рынка, предаст Иран и в будущем заплатит за это.

Госдепартамент США ранее заявил, что партнеры и союзники американцев должны до ноября постепенно отказаться от импорта иранской нефти и газа. В противном случае они подпадут под возобновленные санкции против Ирана.

Комментируя данное требование, иранский министр нефти Бижан Намдар Зангане указал, что убрать такой объем нефти и газового конденсата с рынка за несколько месяцев невозможно.