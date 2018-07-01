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11:12   1 Июля 2018
Россия

Побоище на воде: ростовский аквапарк стал местом массовой драки

Побоище на воде: ростовский аквапарк стал местом массовой драки

Посетители аквапарка «Седьмое небо» устроили массовую драку в субботу, 30 июня.

Инцидент произошел около 19.30, сообщает donnews.ru со ссылкой на очевидца. 

Словесная перепалка началась между двумя компаниями разгоряченных алкоголем мужчин. Однако решить недопонимание лишь диалогом им не удалось и ссора переросла в драку. Изначально в завязавшейся борьбе участвовали 10 человек, но и кулаки не помогли пьяным пловцам уладить конфликт, тогда в ход пошли шезлонги и другие вспомогательные средства. 

Уладить ситуацию решилась лишь отважная девушка, но попытка не увенчалась успехом, ее инициативу погасил нокаутирующий удар неизвестного. На какое-то время побоище угасло, видимо, допинг угара перестал действовать и драчуны утомились.

Перемирие длилось не долго и вскоре страсти разгорелись с новой силой, потасовка переместилась в холл аквапарка. Там ряды неугомонных посетителей пополнились и в драке уже участвовало около 20 ростовчан. Администрация водного парка развлечений вызвала полицию, но самые активные борцы успели скрыться с места происшествия.

Автор статьи отметил, что в ГУ МВД по Ростовской области отказались комментировать побоище на воде.

Оказалось, что «Седьмое небо» давно имеет вовсе не ангельскую репутацию, массовая драка здесь была и в прошлом году, а за две недели до последнего инцидента там утонул посетитель.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #чп #ростов #общество #аквапарк #массовая драка #седьмое небо
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