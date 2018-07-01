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Незваные гости: депутат ГД ответил на слова Порошенко об украинском флаге над Крымом

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 Польша открыла новый железнодорожный маршрут до Берлина из-за наплыва украинцев

Польша открыла новый железнодорожный маршрут до Берлина из-за наплыва украинцев
СМИ: Во Франции заключенный сбежал из тюрьмы на вертолете

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10:57   1 Июля 2018
Россия

Медведев поздравил с юбилеем писателя Александра Курляндского

Медведев поздравил с юбилеем писателя Александра Курляндского

Член Союза кинематографистов России, заслуженный деятель искусств Александр Курляндский 1 июля празднует 80-й день рождения.

Писатель является одним из авторов мультфильмов «Ну, погоди!», «Возвращение блудного попугая», а также «Баба-яга против!». Его перу также принадлежат сказочные повести «Последний чемпион Земли» и «Ну, погодите, или двое на одного», развивающий учебник для начальной школы «Кеша и его друзья в поисках клада», роман «Тайна кремлевских подземелий (хроника невероятных событий)» и пародийное произведение «Тринадцатая ножка Буша».

Премьер-министр страны Дмитрий Медведев поздравил писателя с юбилеем, подчеркнув, что Курляндского в России любят и взрослые, и дети. На его мультфильмах выросло не одно поколение россиян. Они и сегодня готовы пересмотреть эти произведения со своими детьми и внуками.

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Автор: Юлия Халус
#россия #медведев #культура #общество #курляндский
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