Ким Чен Ын попросил главу КНР посодействовать отмене санкций

Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время рабочей поездки в Китай обратился к председателю республики Си Цзиньпину с просьбой помочь по вопросу отмены международного санкционного режима.

Глава КНДР рассказал, что действующие ограничения наносят серьезный ущерб экономическому состоянию страны. По его словам, страна не может развиваться под таким экономическим давлением и подчеркнул, что санкции необходимо снять в кратчайшие сроки.

По версии китайской газета «Иомиури», с такой просьбой Ким Чен Ын обратился к Си Цзиньпину после успешного проведения саммита. Автор статьи ссылается на высокопоставленные источники в дипломатических кругах.

Со своей стороны Ын пообещал, что приложит максимальные усилия для того, чтобы ограничительные меры были сняты.

Напомним, действующий президент США Дональд Трамп вынес решение о продлении санкций против КНДР в конце июня. Вашингтон обвиняет Пхеньян в разработке ядерной программы, киберпреступлениях, отмывании денег и других нарушениях.