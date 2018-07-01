Жертвами аварии с автобусом в Индии стали 44 человека

Пассажирский мини-автобус, в салоне которого находились примерно 47 человек, упал в ущелье в индийском штате Уттаракханд, пишет NDTV.

Инцидент произошел в воскресенье утром на трассе Пипали-Бхаун на севере страны. Автобус перевозил людей из Бхауна в Рамнагар, но сорвался в ущелье. В результате трагедии погибли 44 человека, еще трое находятся в критическом состоянии.

В настоящее время на месте аварии работают спасатели и сотрудники национальных сил реагирования на стихийные бедствия (NDRF). Причина ДТП пока неизвестна.

Раненые доставлены в больницу. Комиссар Дилип Джавалкар предупредил, что число погибших может возрасти.

Глава правительства штата Тривендра Сингх Рават передал соболезнования родным и близким погибших.