Смертоносные силы вместо сдерживания: Пентагон изменил цели без предупреждения

Новое положение о целях и задачах без какого-либо официального заявления тайком обнародовано на сайте ведомства. Пентагон отказался от основополагающего тезиса о сдерживании войны.

Первым кардинальные изменения в направлении работы ведомства заметило издание Task & Purpose. Удивительно, что такое серьезное решение не получило никакого официального сопровождения в виде комментария или заявления.

Напомним, ранее Пентагон позиционировал себя как «средство предоставления вооруженных сил для сдерживания войны и защиты безопасности страны», именно такое описание ведомства до сих пор можно найти на странице его описания, однако на главной уже далеко не такая миролюбивая информация.

Теперь основной задачей военного ведомства является обеспечение ВС США «смертоносными силами для защиты безопасности страны и поддержания американского влияния за рубежом». При этом никакого комментария к данному обновлению нет, даже в графе «стратегия ведомства» до сих пор нет никакого пояснения, информация на сайте не обновлялась с января прошлого года.

Task & Purpose подчеркивает, что изменение курса выглядит весомым и неоднозначным на фоне политики действующего лидера страны Дональда Трампа. По-видимому, Пентагон избрал агрессивный метод обеспечения нацбезопасности США, а правки в общее положения были внесены быстро и без шума.