Мы в соц.сетях:
Навальный перепутал ворота и поспешил собрать улицу до свистка

Навальный перепутал ворота и поспешил собрать улицу до свистка

 Москалькова: Жизни голодающего Сенцова ничего не угрожает

Москалькова: Жизни голодающего Сенцова ничего не угрожает
Незваные гости: депутат ГД ответил на слова Порошенко об украинском флаге над Крымом

Незваные гости: депутат ГД ответил на слова Порошенко об украинском флаге над Крымом

 Польша открыла новый железнодорожный маршрут до Берлина из-за наплыва украинцев

Польша открыла новый железнодорожный маршрут до Берлина из-за наплыва украинцев
СМИ: Во Франции заключенный сбежал из тюрьмы на вертолете

СМИ: Во Франции заключенный сбежал из тюрьмы на вертолете

 Глава МИД Италии предложил направить Африке налоги с интернет-корпораций

Глава МИД Италии предложил направить Африке налоги с интернет-корпораций
Навальный перепутал ворота и поспешил собрать улицу до свистка

Навальный перепутал ворота и поспешил собрать улицу до свистка

 Москалькова: Жизни голодающего Сенцова ничего не угрожает

Москалькова: Жизни голодающего Сенцова ничего не угрожает
Незваные гости: депутат ГД ответил на слова Порошенко об украинском флаге над Крымом

Незваные гости: депутат ГД ответил на слова Порошенко об украинском флаге над Крымом

 Польша открыла новый железнодорожный маршрут до Берлина из-за наплыва украинцев

Польша открыла новый железнодорожный маршрут до Берлина из-за наплыва украинцев
СМИ: Во Франции заключенный сбежал из тюрьмы на вертолете

СМИ: Во Франции заключенный сбежал из тюрьмы на вертолете

 Глава МИД Италии предложил направить Африке налоги с интернет-корпораций

Глава МИД Италии предложил направить Африке налоги с интернет-корпораций
9:51   1 Июля 2018
Весь мир

Около 14 человек пострадали при взрывах на севере Ирака

Около 14 человек пострадали при взрывах на севере Ирака

Серия взрывов прогремела около складских помещений, где хранятся избирательные бюллетени, на северном направлении Ирака в Киркуке.

В эфире курдского телеканала Rudaw сообщили, что пострадали минимум 14 человек, число погибших не уточняется. Все раненные уже госпитализированы, с ними работают врачи.

Три взрыва произошли возле здания высшего выборного комиссариата. После этого неизвестные атаковали правоохранителей, преступники были вооружены.

Детали инцидента пока неизвестны.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#ирак #политика #чп #пострадавшие #весь мир #киркук #взрывы
Самое читаемое
FIFA оштрафовала РФС за демонстрацию дискриминационного баннера на ЧМ

FIFA оштрафовала РФС за демонстрацию дискриминационного баннера на ЧМ

 К президентским выборам. Саакашвили намерен вернуться в Грузию осенью

К президентским выборам. Саакашвили намерен вернуться в Грузию осенью

 Плата за дождь. «Водоканал» Кунгура уволил сотрудника за некомпетентность

Плата за дождь. «Водоканал» Кунгура уволил сотрудника за некомпетентность

 Карнавал «День мертвых» в Москве посетили более 20 тысяч человек

Карнавал «День мертвых» в Москве посетили более 20 тысяч человек