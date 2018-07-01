Около 14 человек пострадали при взрывах на севере Ирака

Серия взрывов прогремела около складских помещений, где хранятся избирательные бюллетени, на северном направлении Ирака в Киркуке.

В эфире курдского телеканала Rudaw сообщили, что пострадали минимум 14 человек, число погибших не уточняется. Все раненные уже госпитализированы, с ними работают врачи.

Три взрыва произошли возле здания высшего выборного комиссариата. После этого неизвестные атаковали правоохранителей, преступники были вооружены.

Детали инцидента пока неизвестны.