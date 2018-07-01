Мы в соц.сетях:
Навальный перепутал ворота и поспешил собрать улицу до свистка

Навальный перепутал ворота и поспешил собрать улицу до свистка

 Москалькова: Жизни голодающего Сенцова ничего не угрожает

Москалькова: Жизни голодающего Сенцова ничего не угрожает
Незваные гости: депутат ГД ответил на слова Порошенко об украинском флаге над Крымом

Незваные гости: депутат ГД ответил на слова Порошенко об украинском флаге над Крымом

 Польша открыла новый железнодорожный маршрут до Берлина из-за наплыва украинцев

Польша открыла новый железнодорожный маршрут до Берлина из-за наплыва украинцев
СМИ: Во Франции заключенный сбежал из тюрьмы на вертолете

СМИ: Во Франции заключенный сбежал из тюрьмы на вертолете

 Глава МИД Италии предложил направить Африке налоги с интернет-корпораций

Глава МИД Италии предложил направить Африке налоги с интернет-корпораций
Навальный перепутал ворота и поспешил собрать улицу до свистка

Навальный перепутал ворота и поспешил собрать улицу до свистка

 Москалькова: Жизни голодающего Сенцова ничего не угрожает

Москалькова: Жизни голодающего Сенцова ничего не угрожает
Незваные гости: депутат ГД ответил на слова Порошенко об украинском флаге над Крымом

Незваные гости: депутат ГД ответил на слова Порошенко об украинском флаге над Крымом

 Польша открыла новый железнодорожный маршрут до Берлина из-за наплыва украинцев

Польша открыла новый железнодорожный маршрут до Берлина из-за наплыва украинцев
СМИ: Во Франции заключенный сбежал из тюрьмы на вертолете

СМИ: Во Франции заключенный сбежал из тюрьмы на вертолете

 Глава МИД Италии предложил направить Африке налоги с интернет-корпораций

Глава МИД Италии предложил направить Африке налоги с интернет-корпораций
9:34   1 Июля 2018
Весь мир

СМИ: Совет по оборонным закупкам Индии одобрил соглашение о поставках С-400

СМИ: Совет по оборонным закупкам Индии одобрил соглашение о поставках С-400

Совет по оборонным закупкам (DAC) индийского правительство окончательно согласовал закупку поставок российских ЗРК С-400 «Триумф».

В четверг, 28 июня, были решены последние вопросы по переговорам с российской стороной и DAC одобрил соглашение о закупке С-400, передает газета Times of India со ссылкой на источники. Дальнейшее развитие сделки зависит от того, подпишет ли документы Минфин Индии , а также комитет по безопасности. Это последний шаг для финального заключения сделки, сообщил высокопоставленный источник газеты.

Напомним, что до этого подтверждение о том, что РФ и Индии достигли соглашения и перешли на заключительный этап переговоров сообщала  глава Минобороны Индии Нирмала Ситхараман.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #индия #общество #весь мир #с-400
Самое читаемое
FIFA оштрафовала РФС за демонстрацию дискриминационного баннера на ЧМ

FIFA оштрафовала РФС за демонстрацию дискриминационного баннера на ЧМ

 К президентским выборам. Саакашвили намерен вернуться в Грузию осенью

К президентским выборам. Саакашвили намерен вернуться в Грузию осенью

 Плата за дождь. «Водоканал» Кунгура уволил сотрудника за некомпетентность

Плата за дождь. «Водоканал» Кунгура уволил сотрудника за некомпетентность

 Карнавал «День мертвых» в Москве посетили более 20 тысяч человек

Карнавал «День мертвых» в Москве посетили более 20 тысяч человек