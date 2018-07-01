СМИ: Совет по оборонным закупкам Индии одобрил соглашение о поставках С-400

Совет по оборонным закупкам (DAC) индийского правительство окончательно согласовал закупку поставок российских ЗРК С-400 «Триумф».

В четверг, 28 июня, были решены последние вопросы по переговорам с российской стороной и DAC одобрил соглашение о закупке С-400, передает газета Times of India со ссылкой на источники. Дальнейшее развитие сделки зависит от того, подпишет ли документы Минфин Индии , а также комитет по безопасности. Это последний шаг для финального заключения сделки, сообщил высокопоставленный источник газеты.

Напомним, что до этого подтверждение о том, что РФ и Индии достигли соглашения и перешли на заключительный этап переговоров сообщала глава Минобороны Индии Нирмала Ситхараман.