Финские СМИ назвали усадьбу Кенигстед лучшим местом для встречи Путина и Трампа

Финские журналисты согласились, что наиболее подходящим местом для проведения саммита США-РФ на высшем уровне является усадьба Кенигстед, которая располагается близ Хельсинки в городе Вантаа.

Напомним, встреча лидеров США и России состоится 16 июля в Финляндии, Путин собирается обсудить с американским коллегой ряд международных вопросов, а также дальнейшее развитие отношений между странами.

По мнению представителей финских СМИ, первое и главное преимущество Кенигстеда в расположении, которое позволяет обеспечить должный уровень безопасности для намеченного мероприятия. К усадьбе ведет лишь один путь по хорошо охраняемой дороге, поскольку здание стоит на берегу реки Ваанта, а с западной и восточной стороны утопает в лесах. Вокруг исторической постройки, первое упоминание о которой записано еще 1511 году, 35 гектаров ухоженной территории.

Помимо этого в Кенигстеде есть отдельный причал, часовня и сауна. Финское правительство использует уютное двухэтажное помещение для важных встреч и переговоров.