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8:43   1 Июля 2018
Весь мир

Спецслужбы США сомневаются в намерении КНДР отказаться от ядерного арсенала

Спецслужбы США сомневаются в намерении КНДР отказаться от ядерного арсенала

Американские спецслужбы уверены, что Северная Корея не хочет полностью лишиться ядерного оружия и скрывает некоторые установки, чтобы обойти процесс денуклеаризации.

Об этом сообщает газета Washington Post, в одной из публикации которой говорится о том, что ряд вооруженных установок скрывается от экспертов. Автор статьи ссылается на сведения, приобретенные после саммита КНДР-США в Сингапуре. Он утверждает, что американская разведка сомневается, что Пхеньян выполнит обязательства по ядерному разоружению, так как стало известно о намерении властей спрятать некоторые боеголовки и скрыть число и виды имеющегося ядерного оружия.

Также об этом сообщал канал NBC, кроме того ведущий телеканала рассказал, что в Северной Корее продолжается производство топлива для ядерных ракет, а работа на секретных военных объектах даже не останавливалась.

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Автор: Екатерина Розина
#сша #кндр #политика #общество #весь мир #ядерное оружие #денуклеаризация
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