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8:23   1 Июля 2018
Весь мир

Южная и Северная Корея восстановили связь между военными судами

Южная и Северная Корея восстановили связь между военными судами

После встречи лидеров КНДР и Южной Кореи отношения между странами активно налаживаются. Так, в воскресенье, 1 июля, была восстановлена линия связи между северными и южными военными судами, сообщает Минобороны южной республики.

По данным агенства Ренхап, связь между флотом возобновлена, чтобы предупредить возможные столкновения. Первый контакт по международной линии радиосвязи был зафиксирован сегодня утром, в воскресенье. Инициатором выступило южно-корейское военное нацведомство.  

Военные КНДР незамедлительно приняли звонок, помехов и сбоев во время первого контакта не зафиксировано, отметили в министерстве. 

Напомним, саммит Южная Корея-КНДР на высшем уровне состоялся в конце июня этого года, встреча корейских лидеров стала первой за последние семь лет. После переговоров, которые прошли на границе в уезде Пхаджу, отношения между странами стремительно налаживаются. В это воскресенье Южная и Северная Корея восстановили связь между военными кораблями, которая была приостановлена на западном участке в 2016 году, а на восточном - в далеком 2011.

 

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Автор: Екатерина Розина
#кндр #флот #политика #южная корея #связь #весь мир #военные корабли
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