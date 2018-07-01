Южная и Северная Корея восстановили связь между военными судами

После встречи лидеров КНДР и Южной Кореи отношения между странами активно налаживаются. Так, в воскресенье, 1 июля, была восстановлена линия связи между северными и южными военными судами, сообщает Минобороны южной республики.

По данным агенства Ренхап, связь между флотом возобновлена, чтобы предупредить возможные столкновения. Первый контакт по международной линии радиосвязи был зафиксирован сегодня утром, в воскресенье. Инициатором выступило южно-корейское военное нацведомство.

Военные КНДР незамедлительно приняли звонок, помехов и сбоев во время первого контакта не зафиксировано, отметили в министерстве.

Напомним, саммит Южная Корея-КНДР на высшем уровне состоялся в конце июня этого года, встреча корейских лидеров стала первой за последние семь лет. После переговоров, которые прошли на границе в уезде Пхаджу, отношения между странами стремительно налаживаются. В это воскресенье Южная и Северная Корея восстановили связь между военными кораблями, которая была приостановлена на западном участке в 2016 году, а на восточном - в далеком 2011.