«Свобода ждет за углом». Адвокат Трампа предрек «конец иранского режима»

Адвокат президента США Дональда Трампа, экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани заявил, что в ближайшем будущем произойдет падение «иранского режима». Это заявление он сделал во время выступления на конференции Национального совета сопротивления Ирана (NCRI) в Париже.

По его словам, сейчас мир «во всей красе наблюдает конец иранского режима». Он заявил, что «свобода ждет Иран прямо за углом», и сослался на недавние протесты в стране, последовавшие за падением курса иранской валюты после объявления Трампа о выходе США из ядерной сделки.

Джулиане отметил, что когда «величайшая экономическая держава в мире и в истории» перестает вести бизнес с другим государством, то его ждет крах.

«И дальше будет только хуже. Я гарантирую вам, что санкции будут становиться все серьезнее и значительнее», — заявил юрист.

Он также заклеймил позором все те компании, которые продолжают сотрудничать с иранцами, и призвал к всеобщему бойкоту Тегерана.

8 мая Трамп объявил о выходе Вашингтона из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого шестью государствами-посредниками (Россия, США, Британия, Франция, Германия, Китай) в 2015 году. Все санкции США против Ирана, в том числе вторичные (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном) были восстановлены.

NCRI — политическое крыло оппозиционного движения «Организация моджахедов иранского народа». Ведет борьбу против официального правительства Исламской Республики Иран.