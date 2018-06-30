Whatsapp дал пользователям возможность создавать каналы как в Telegram

Мессенджер WhatsApp ввел новую функцию — каналы по аналогии с Telegram. Об этом сообщило издание TechCrunch.

Функциях включается в настройках группы и отправки сообщений. Чтобы е включить, нужно выбрать опцию «Только администраторы». Таким образом в групповых чатах появляется возможность транслировать контент только администраторам — создателям каналов.

Как заявили разработчики приложения, групповые чаты используют многие пользователи, например, родители и учителя в школах или некоммерческие организации для опубликования объявлений и какой-либо другой важной информации. Новая функция, по словам разработчиков, была введена для того, чтобы помочь администраторам таких сообществ.

По данным издания, новая функция доступна для пользователей последних версий WhatsApp по всему миру.