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21:19   30 Июня 2018
Весь мир

Массовый митинг в поддержку службы здравоохранения прошел в Лондоне

Массовый митинг в поддержку службы здравоохранения прошел в Лондоне

Тысячи британцев вышли на улицы, протестуя против сокращения финансирования Национальной службы здравоохранения (NHS), которая в этом году отмечает 70-летний юбилей. Об этом сообщает РИА Новости.

На марше по центру Лондона к медработникам присоединились политики, активисты, деятели искусства и рядовые граждане. У многих транспаранты с осуждениями сокращения финансирования NHS и ограничения прав европейцев.

При этом митингующие не ограничились одной лишь тематикой здравоохранения. На некоторых транспарантах можно прочесть лозунги, свидетельствующие о более широком спектре проблем Британии. Рядом со «Спасите NHS» можно видеть «Нет политике экономии», «Сокращайте военные расходы, а не расходы на социальную сферу» и даже «Мы рады мигрантам и беженцам».

 

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Автор: Вячеслав Каширин
#великобритания #политика #митинг #весь мир #nhs
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