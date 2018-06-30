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FIFA оштрафовала РФС за демонстрацию дискриминационного баннера на ЧМ

FIFA оштрафовала РФС за демонстрацию дискриминационного баннера на ЧМ

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20:56   30 Июня 2018
Россия

FIFA оштрафовала РФС за демонстрацию дискриминационного баннера на ЧМ

FIFA оштрафовала РФС за демонстрацию дискриминационного баннера на ЧМ

Дисциплинарный комитет FIFA (Международная федерация футбола) оштрафовал Российский футбольный союз (РФС) на 10 тысяч швейцарских франков за демонстрацию баннера дискриминационного характера.

Как сообщается в пресс-релизе организации, РФС также получил от ФИФА предупреждение. При этом FIFA не уточняет, что было изображено и/или написано на баннере, а также на каком именно матче он был продемонстрирован.

В групповом турнире ЧМ—2018 сборная России выиграла команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1). В последнем матче россияне уступили сборной Уругвая (0:3).

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #fifa #чм-2018 #общество #чм2018
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