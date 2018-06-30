«Беспокоит Россию». Киев заявил о разработке мощнейшей противокарбельной ракеты

Глава украинского Центра исследований армии (УЦИА), конверсии и разоружения Валентин Бадрак рассказал изданию «Апостроф» о новейшем украинском оружии, прошедшем «довольно успешные стрельбы» и продвигающемся к государственным испытаниям.

Бадрак отметил, что морские просторы «всегда были слабым местом Украины», «в плане взглядов Киева на развитие и финансирование». Однако теперь, по его убеждению, наметился настоящий прорыв. По словам руководителя УЦИА, украинские оружейники создали мощнейшее мобильное наземное средство, способное на расстоянии 280—300 км поражать «любые корабли». Он добавил, что «это, безусловно, беспокоит российскую сторону». Бадрак также заверил, что разработчики готовы презентовать ракету уже в следующем году.