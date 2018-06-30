Плата за дождь. «Водоканал» Кунгура уволил сотрудника за некомпетентность

После скандала, возникшего в городе Кунгур Пермского края в связи с появлением в квитанциях ЖКХ строки о сточных водах, куда вошли стоки дождевой воды, руководство местного «Водоканала» приняло оперативное решение — сотрудник, внесший этот побор, уволен.

Как сообщает РИА Новости со слов советника заместителя председателя правительства Пермского края Андрея Красникова, сотрудник распространил неверную информацию.

Скандал разразился днем ранее, когда начальник отдела по работе с населением предприятия «Водоканала» города Кунгур сообщила, что новая строчка «ОДН за сточные воды», которую обнаружили горожане в квитанциях, — не что иное, как дождевая вода, стекающая через люки в канализацию. Счета за дополнительную услугу были выставлены всем обслуживающим организациям и ТСЖ Кунгура — по семь рублей в месяц с каждого плательщика, за дождь.

Сегодня сообщалось, что Госжилнадзор и Региональная служба по тарифам Пермского края предприняли проверку, цель которой выяснить: действительно ли «Водоканал» собирает с потребителей плату за дождевую воду.

Как пояснил Красников, распространивший эту информацию сотрудник был попросту некомпетентен. Сегодня был уволен. Кроме того, во вторник представители «Водоканала» и администрации Кунгура проведут с жителями собрание. Там они намерены разъяснить жителям города все пункты квитанции за коммунальные услуги, «чтобы больше не случилось такого нелепого скандала».