Мы в соц.сетях:
Плата за дождь. «Водоканал» Кунгура уволил сотрудника за некомпетентность

Плата за дождь. «Водоканал» Кунгура уволил сотрудника за некомпетентность

 Аргентина едет домой. Франция выиграла 4:3

Аргентина едет домой. Франция выиграла 4:3
«Беспокоит Россию». Киев заявил о разработке мощнейшей противокарбельной ракеты

«Беспокоит Россию». Киев заявил о разработке мощнейшей противокарбельной ракеты

 К президентским выборам. Саакашвили намерен вернуться в Грузию осенью

К президентским выборам. Саакашвили намерен вернуться в Грузию осенью
Присутствие США в Сирии потеряло смысл — Народный совет САР

Присутствие США в Сирии потеряло смысл — Народный совет САР

 Чехия приступит к созданию центра спутникового наблюдения НАТО в июле

Чехия приступит к созданию центра спутникового наблюдения НАТО в июле
Плата за дождь. «Водоканал» Кунгура уволил сотрудника за некомпетентность

Плата за дождь. «Водоканал» Кунгура уволил сотрудника за некомпетентность

 Аргентина едет домой. Франция выиграла 4:3

Аргентина едет домой. Франция выиграла 4:3
«Беспокоит Россию». Киев заявил о разработке мощнейшей противокарбельной ракеты

«Беспокоит Россию». Киев заявил о разработке мощнейшей противокарбельной ракеты

 К президентским выборам. Саакашвили намерен вернуться в Грузию осенью

К президентским выборам. Саакашвили намерен вернуться в Грузию осенью
Присутствие США в Сирии потеряло смысл — Народный совет САР

Присутствие США в Сирии потеряло смысл — Народный совет САР

 Чехия приступит к созданию центра спутникового наблюдения НАТО в июле

Чехия приступит к созданию центра спутникового наблюдения НАТО в июле
20:01   30 Июня 2018
Россия

Плата за дождь. «Водоканал» Кунгура уволил сотрудника за некомпетентность

Плата за дождь. «Водоканал» Кунгура уволил сотрудника за некомпетентность

После скандала, возникшего в городе Кунгур Пермского края в связи с появлением в квитанциях ЖКХ строки о сточных водах, куда вошли стоки дождевой воды, руководство местного «Водоканала» приняло оперативное решение — сотрудник, внесший этот побор, уволен.

Как сообщает РИА Новости со слов советника заместителя председателя правительства Пермского края Андрея Красникова, сотрудник распространил неверную информацию.

Скандал разразился днем ранее, когда начальник отдела по работе с населением предприятия «Водоканала» города Кунгур сообщила, что новая строчка «ОДН за сточные воды», которую обнаружили горожане в квитанциях, — не что иное, как дождевая вода, стекающая через люки в канализацию. Счета за дополнительную услугу были выставлены всем обслуживающим организациям и ТСЖ Кунгура — по семь рублей в месяц с каждого плательщика, за дождь.

Сегодня сообщалось, что Госжилнадзор и Региональная служба по тарифам Пермского края предприняли проверку, цель которой выяснить: действительно ли «Водоканал» собирает с потребителей плату за дождевую воду.

Как пояснил Красников, распространивший эту информацию сотрудник был попросту некомпетентен. Сегодня был уволен. Кроме того, во вторник представители «Водоканала» и администрации Кунгура проведут с жителями собрание. Там они намерены разъяснить жителям города все пункты квитанции за коммунальные услуги, «чтобы больше не случилось такого нелепого скандала».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #жкх #общество #водоканал #пермский край #кунгур
Самое читаемое
​​​​​​​Киев признал, что ему нечего противопоставить России в Азовском море

​​​​​​​Киев признал, что ему нечего противопоставить России в Азовском море

 СМИ: Три автомобиля попали в массовое ДТП на юго-востоке Москвы

СМИ: Три автомобиля попали в массовое ДТП на юго-востоке Москвы

 Новый автобусный маршрут стал работать на два месяца раньше

Новый автобусный маршрут стал работать на два месяца раньше

 Откровенный фарс: политолог назвал трусостью побег Навального в Будапешт

Откровенный фарс: политолог назвал трусостью побег Навального в Будапешт