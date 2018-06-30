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19:29   30 Июня 2018
Россия

Аргентина едет домой. Франция выиграла 4:3

Аргентина едет домой. Франция выиграла 4:3

Первыми четвертьфиналистами Чемпионата мира в России стали французы. Матч с Аргентиной запомнится любителям футбола надолго — семь мячей в одной встрече.

Матч состоялся в Казани. В составе сборной Франции забили Антуан Гризманн с пенальти на 13-й минуте, Бенжамен Павар с игры на 57-й и дубль сделал Килиан Мбаппе — на 64 и 68-й минутах. Вице-чемпионы мира 2014 года — аргентинцы — отличились голами Анхеля Ди Марии на 41-й минуте, Габриэля Меркады на 48-й и Серхио Агуэро в компенсированное время.

В ¼ французы сыграют с победителем противостояния Уругвая и Португалии. Матч пройдет в Нижнем Новгороде 6 июля.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #франция #футбол #чм-2018 #общество #аргентина #чм2018
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