Аргентина едет домой. Франция выиграла 4:3

Первыми четвертьфиналистами Чемпионата мира в России стали французы. Матч с Аргентиной запомнится любителям футбола надолго — семь мячей в одной встрече.

Матч состоялся в Казани. В составе сборной Франции забили Антуан Гризманн с пенальти на 13-й минуте, Бенжамен Павар с игры на 57-й и дубль сделал Килиан Мбаппе — на 64 и 68-й минутах. Вице-чемпионы мира 2014 года — аргентинцы — отличились голами Анхеля Ди Марии на 41-й минуте, Габриэля Меркады на 48-й и Серхио Агуэро в компенсированное время.

В ¼ французы сыграют с победителем противостояния Уругвая и Португалии. Матч пройдет в Нижнем Новгороде 6 июля.