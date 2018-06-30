Присутствие США в Сирии потеряло смысл — Народный совет САР

Американцам следует в ближайшее время положить конец своего военного присутствия в Сирии, поскольку оно потеряло всякий смысл. Такое мнение высказал секретарь Народного совета САР Халед аль-Абуд в интервью РИА Новости.

По словам парламентария, США уже не извлекают из своего присутствия на территории суверенной страны никакой выгоды. Он пояснил:

«Раньше считалось, что американские войска находятся в Сирии в связи с возможностью разделения страны, но теперь мы оставили эту страницу нашей истории далеко позади».

Комментируя планируемый саммит Россия-США, аль-Абуд предположил, что российский и американский лидеры не оставят без внимания результаты последних событий в Сирии.

«Президент России отправится на саммит с багажом достижений, своих и союзнических, а у Трампа ничего нет», — сказал сирийский парламентарий.

Ранее и CNN, ссылаясь на дипломатические источники, сообщал, что президент США Дональлд Трамп намерен использовать встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным 16 июля в Хельсинки для того, чтобы прийти к договоренностям, которые помогут как можно скорее вывести американский контингент из САР. По словам источников телеканала, Трамп на неделе обсуждал этот же вопрос в Белом доме с королем Иордании Абдаллой Вторым. Источники CNN сообщили, что по плану Трампа США готовы позволить властям Сирии вернуть контроль над территорией в районе иорданской границы в обмен на гарантию России, что Дамаск не станет преследовать базирующихся там повстанцев.